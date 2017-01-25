Президент Франции встретился с лидерами ФАРК

Посетив вместе с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом лагерь на западе страны, Олланд предложил финансовую поддержку программам разминирования территорий и поиска пропавших людей, передает Би-Би-Си.

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Франция уже оказывает серьезную финансовую помощь в ходе процесса мирных переговоров между сторонами конфликта.

В конце ноября прошлого года власти Колумбии подписали мирное соглашение с повстанческой группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" (ФАРК).