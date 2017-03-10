Международный суд отклонил просьбу Боснии пересмотреть ответственность Сербии за геноцид

Как заявил Международный суд, прошение отклонено по той причине, что его не подписали все три члена коллегиального президентского органа Боснии и Герцеговины, которые представляют три главные национальные общины страны, передает Радио Свобода.

Таким образом, решение обратиться с просьбой не исходит от компетентного органа от имени Боснии, говорится в сообщении Международного суда.

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С просьбой обратился представитель боснийцев в президентстве Боснии Бакир Изетбегович. Он заявлял ранее, что не видел оснований подавать письмо от имени всех трех сопрезидентов, потому рекомендацию обратиться с таким письмом подал в свое время юрист, представляющий весь президентский орган.

Это прошение, поданное в Международный суд в феврале, вызвало критику многих боснийских чиновников, которые заявляли, что оно может вызвать новый политический кризис в стране, и также резкую критику в Сербии.

В июле 1995 года во время Боснийской войны, силы боснийских сербов уничтожили свыше восьми тысяч гражданских мужчин и парней, боснийцев-мусульман в окрестностях боснийского города Сребреницы. Международный уголовный трибунал по делам бывшей Югославии и Международный суд, действующих под эгидой ООН, признали Сребреницкую резню актом геноцида. При этом Международный суд в своем решении в феврале 2007 года освободил Сербию как государство от ответственности за геноцид во время Боснийской войны.