Переизбрание Туска главой Евросовета ничего не меняет в европейской политике Польши – МИД страны

Как передает «Радио Польша», об этом сказал министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в комментарии изданию wPolityce.pl.

На вопрос о том, является ли переизбрание Туска на пост главы Европейского совета шагом назад польской дипломатии, глава польского МИД ответил:

«Очевидно, что это проигранная схватка, которая, однако, в нашей европейской политике ничего не меняет. Дональд Туск не помогал нам в течение последних двух с половиной лет, о чем мы и говорим. И то, что он сохранил свой пост, означает, что и в дальнейшем с его стороны мы не получим помощи. Это ничего не меняет», - сказал польский министр.

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В то же время глава польского МИД отметил, что теперь видно, в каком направлении развивается Европа.

«Мы знаем, что это теперь Евросоюз, который слушает Берлин. Он не смущается и не использует какие-либо дипломатические уловки, а лишь твердо добивается осуществления своих целей. И об этом необходимо задуматься», - добавил Ващиковский.

В свою очередь, пресс-секретарь правящей в Польше партии «Право и справедливость» Беата Мазурек заявила, что переизбрание Туска президентом Европейского совета «не сулит Европе ничего хорошего».

«По нашей оценке, такое решение не сулит Европе ничего хорошего, оно является плохим для Европы. Это впервые в истории, когда лидеры государств ЕС поддержали человека вопреки правительству страны, гражданином которой этот человек является», - сказала она.

При этом Мазурек поддержала премьера Беату Шидло, которая «отважно защищала позицию польского правительства».

Как сообщал УНИАН, сегодня 27 из 28 глав государств и правительств стран-членов Европейского Союза в ходе саммита ЕС переизбрали Туска председателем Европейского совета на второй срок.

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59-летний польский политик, экс-премьер-министр Польши Туск будет занимать должность председателя Европейского совета до 2019 года.

Премьер-министр Польши Беата Шидло в канун саммита Евросоюза написала письмо лидерам ЕС с призывом отказаться от поддержки кандидатуры Туска на его переизбрание. По ее словам, Туск, находясь на посту главы Евросовета, "грубо нарушил" принципы политического нейтралитета и вмешался во внутренние дела Польши.

В частности, критика в его адрес связана с тем, что Туск фактически высказался в поддержку введения Брюсселем санкций против Варшавы в связи со звучащими в ее адрес обвинениями в отказе соблюдать "верховенство закона и стандартов демократии".