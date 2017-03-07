Германия призвала поддержать второй срок Дональда Туска

Государственный министр в МИД ФРГ Михаэль Рот (Michael Roth) во вторник, 7 марта, отметил, что Туск вызывает доверие у глав государств и правительств многих стран-членов ЕС, и поэтому он должен остаться на своем посту на второй срок, как сообщает DW.

"Это четкий сигнал, который должны понять те, кто на данный момент имеет проблемы с переизбранием Туска на должность председателя Европейского Совета", - подчеркнул Рот во время подготовительной встречи к выборам председателя Совета. По его словам, относительно переизбрания Туска на этой должности есть "очевидные оговорки" со стороны правительств Польши и Венгрии.

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Напомним, что 4 марта правоконсервативное правительство Польши решило не поддерживать кандидатуру Дональда Туска на второй срок в качестве президента Европейского Совета. Вместо него Варшава будет предлагать на эту должность евродепутата Яцека Сариуша-Вольского.

Предварительно ожидается, что Туска, чьи полномочия заканчиваются 31 мая этого года, переизберут еще на два с половиной года на саммите ЕС, который состоится 10 марта. Для избрания необходимо квалифицированное большинство голосов стран-членов Союза. Впрочем, ранее президента Европейского Совета выбирали только за поддержку правительства его страны.

Туск как представитель Евросоюза неоднократно критиковал Польшу за реформы, которые, в частности, ослабили конституционный суд и централизовали контроль за государственными СМИ.