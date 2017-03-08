Глава МИД Германии назвал условие для смягчения санкций против России

Об этом он заявил в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza, как сообщает 112 Украина.

"Наша позиция была и есть такова: если при активном участии Москвы будет действительно положительный, ощутимый прогресс в выполнении минских договоренностей, мы также должны рассмотреть постепенное ослабление санкций, наложенных на Россию в связи с действиями в восточной Украине", - заявил Зигмар Габриэль.

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При этом он отметил, что ситуация на Донбассе сейчас продолжает быть "стабильно сложной", а потому о значительной реализации достигнутых в Минске договоренностей пока не может идти речь.

Зигмар Габриэль подчеркнул, что даже если это и произойдет, то будут ослаблены лишь те санкции, которые были введены в отношении Российской Федерации в связи с ее агрессией на Донбассе.

"Санкции за захват Крыма не имеют с ними ничего общего. Они были наложены за незаконную аннексию Крымского полуострова, и я не знаю никого, кто бы выступал или даже размышлял об их отмене", - добавил глава МИД Германии.