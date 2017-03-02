Глава МИД обещает, что Германия и в дальнейшем будет помогать Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Он отметил, что на протяжении последних недель трижды встречался с главой украинского внешнеполитического ведомства и провел несколько телефонных разговоров.

По его словам, доминирующей темой этих разговоров является ситуация на востоке Украины. В частности, он сказал, что речь идет об «аннексии Крыма вопреки международному праву со стороны Российской Федерации, нападении, вторжении в Украину, военном конфликте».

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При этом глава МИД Германии выразил убеждение, что важно сосредоточить внимание на жизни людей, независимо от того, в какой части страны они живут.

«А именно на построении процветающей Украины с социальным благополучием, с лучшими условиями... это все то, что украинские политики ставят себе как задачи, и что должно быть в центре наших усилий", - сказал Габриэль.

«Федеральное правительство и Федеративная республика Германии остаются верны всем своим обещаниям, всем своим усилиям по помощи», - заявил немецкий министр.

Он подчеркнул, что помощь, обещанную Германией, и которая частично уже реализована, будет и в будущем предоставляться Украине.

«Мы и в дальнейшем охотно будем делать это», - добавил Габриэль.