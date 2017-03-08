Сирийская армия вернула контроль над водоснабжением в Алеппо

Боевики ИГ во вторник, 7 марта, отступили, передает Deutsche Welle со ссылкой на наблюдателей Сирийского центра мониторинга по соблюдению прав человека.

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По их данным, правительственные войска, поддерживаемые российской авиацией, захватили селение Аль-Хафсех, где расположены очистные сооружения, откуда вода подается на Алеппо.

Территория на северо-запад от города была под контролем исламистов в течение двух последних месяцев, передает агентство Reuters.

Ранее УНИАН сообщал, что сирийские правительственные войска отбили два города на восток от Алеппо у боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Тогда же сирийские военные также приблизились на расстояние около 14 километров до контролируемого Иг села Хафса-Кебир, где размещены водоочистные сооружения.