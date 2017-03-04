Ле Пен отказалась явиться на допрос по делу о растрате

Как передает Русская служба Би-Би-Си, Ле Пен была вызвана по делу о финансовых махинациях в Европарламенте в магистрат (судебно-прокурорский орган во Франции).

Как заявил агентству адвокат политика Родольф Босселю, Ле Пен уведомила судей, что не явится на разговор с ними до окончания избирательной кампании во Франции.

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Повестка связана с делом, которое еще два года назад инициировала министр юстиции Франции Кристиан Тобира по запросу главы Европарламента Мартина Шульца.

У Шульца появились подозрения, что часть средств, которые партия Ле Пен получила от Европарламента, пошла не на те цели, на которые они выдавались.

В частности, в Европарламенте не исключают, что деньги, выдававшиеся партии на оплату труда помощников ее евродепутатов, на деле шли на оплату труда других партийных работников.

Европарламент обвиняет Ле Пен в том, что она незаконно оплачивала работу своей помощницы по "Национальному фронту" Катрин Гризе из европейских фондов.