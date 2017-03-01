Мемуары Барака и Мишель Обамы оценили в $60 миллионов – СМИ (видео)

Права на издательство мемуаров Барака и Мишель Обамы получил америкаский издательский дом Penguin Random House, сообщает АР.

Читайте такжеТрамп обвинил Обаму в утечках секретной информации и протестах

"Мы абсолютно взволнованы возможностью продолжить наши партнерские отношения с господином президентом и миссис Обама", - отметил генеральный директор издательского дома Penguin Random House. За возможность издать книги четы соревновались несколько издательств.

По данным Financial Times, американское издательство заплатит за воспоминания Барака Обамы и его жены Мишель 60 миллионов долларов.

Экс-первая чета США пишут две отдельные книги мемуаров, впрочем, права на них продают совместно. Эти воспоминания могут оказаться самыми дорогими в истории США. Условия договора стороны не раскрывают. Часть полученных от продажи денег Обамы планируют потратить на благотворительность.