В Таиланде спасатели сняли с электроопоры трехметрового питона

Ветеринаров и электриков вызывали напуганные местные жители, говорится в сюжете ТСН. Они боялись не только питона, но и что могут остаться из-за него без света.

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Впрочем, огромная змея слезать не собиралась. На высоте ей было удобнее охотиться на птиц.

Когда питона в конце концов стащили с электрических проводов, его положили в мешок и вывезли в лес дальше от города.