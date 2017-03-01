В Таиланде спасатели сняли с электроопоры трехметрового питона
02:39, 01 марта 2017Мир
606
Два часа понадобилось тайским спасателям, чтобы снять трехметрового питона с опоры линии электропередач.
tsn.ua
Ветеринаров и электриков вызывали напуганные местные жители, говорится в сюжете ТСН. Они боялись не только питона, но и что могут остаться из-за него без света.
Читайте такжеВ Полтаве питон вылез из окна квартиры, пока хозяин уехал в командировку (фото)
Впрочем, огромная змея слезать не собиралась. На высоте ей было удобнее охотиться на птиц.
Когда питона в конце концов стащили с электрических проводов, его положили в мешок и вывезли в лес дальше от города.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter