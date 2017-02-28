"Денег нет, но вы держитесь": Медведев призвал россиян готовиться жить под санкциями "неопределенно долго"

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает РИА "Новости"

"По поводу санкций неоднократно высказывался. Мы должны приготовиться к тому, что мы будем жить в условиях санкций неопределенно долго. Посмотрите, что делают наши друзья и за океаном, и в Европе. Они эти санкции увековечивают, они их кодифицируют. Они вносят массу законов помимо всяких исполнительных указов, которые Обама напринимал, они пытаются принять законы, которые эти санкции сделают постоянными. Наподобие поправки Джексона-Вэника или еще покруче", - сказал Медведев.

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Как сообщал УНИАН, 23 мая премьер-министр РФ Медведев во время встречи с жителями оккупированного Россией Крыма заявил, что решение об очередной индексации пенсий в стране не принималось, поскольку на это нет денег.

Согласно долгосрочному прогнозу Минэкономразвития РФ, в ближайшие 20 лет российская экономика будет стагнировать и постепенно приближаться к бедным странам.

Выйдя из рецессии в 2017 году, экономика в предстоящие 20 лет будет расти крайне медленно - в среднем на 2% в год (от 1,7 до максимум 2,6%). Это примерно в 1,5 раза ниже среднемировых темпов: тем самым Россия будет сдвигаться все ближе к бедным странам.

Отмечается, что увеличить ВВП за 20 лет России удастся лишь в 1,5 раза. Реальные доходы населения РФ будут расти в среднем на 1,4% в год и выйдут на уровень 2013 года только в 2021 году, в 2035 году превысив его менее чем на 30%. На столько же они выросли за 2006-2007 годах.