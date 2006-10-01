Полицию Греции оштрафовали за использование видеокамер

Греческая полиция оштрафована за использование камер дорожного наблюдения для борьбы с преступностью. Об этих санкциях объявила государственная Служба по защите персональных данных, в функции которой входит охрана частной жизни граждан от несанкционированного вмешательства.

По мнению этой организации, показания камер были использованы полицией в качестве улик против обвиняемых в совершении различных правонарушений на улицах города, помимо нарушений правил дорожного движения. Служба по защите персональных данных сочла, что тем самым полиция превысила свои полномочия и использовала камеры не по их прямому предназначению, что нарушило конфиденциальность частной жизни граждан. Вместе с тем сумма штрафа составила символические три тысячи евро.

Дорожные камеры появились в Афинах в преддверии Олимпийских игр 2004 года и вызвали бурю протестов в обществе. Изначально власти обещали убрать камеры после Олимпиады, однако этого сделано не было. Против полиции неоднократно выдвигались иски по обвинению в незаконной слежке за гражданами, а столичные анархисты регулярно жгли и разбивали камеры, установленные на центральных улицах Афин.

Буря протестов привела к тому, что на работу камер был наложен ряд ограничений. Например, полиции предписано записывать изображение без звука и хранить видеозаписи не более семи дней.

РИА “Новости”