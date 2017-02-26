Администрация Трампа обсуждает возможность выйти из Совета ООН по правам человека - Politico

По данным источников Politico, администрация Трампа недовольна позицией Совета по отношению к Израилю, а также тем, что в нем есть представители государств, нарушающих права человека, в частности Китай и Саудовская Аравия, сообщает 112.ua.

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Издание пишет, что нет полной ясности, произойдет ли это на ближайшей сессии Совета ООН, которая стартует в понедельник 27 февраля. Ясно лишь то, что окончательное решение по этому вопросу будет приниматься с участием госсекретаря США Рекса Тиллерсона, представителя США в ООН Никки Хейли и самого президента Дональда Трампа, говорится в сообщении.

Отмечается, что на одной из встреч Тиллерсон высказывался о Совете скептически, говоря, что он не задействует все имеющиеся рычаги для защиты прав человека.

В то же время, издание не смогло получить комментарии на эту тему у Никки Хейли и в Белом доме.

Однако спикер Госдепа Марк Тонер сказал, что американская делегация в полном объеме включится в работу совета на ближайшей сессии.