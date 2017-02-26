В США автомобиль въехал в толпу людей

В американском городе Новый Орлеан в штате Луизиана автомобиль въехал в толпу людей, смотревших парад, в результате чего травмы получили 12 человек, пишет NOLA.

Отмечается, что что инцидент произошел в субботу вечером в центре города во время праздничного парадного шествия Krewe of Endymion.

"По предварительным данным, около 12 человек находятся в критическом состоянии", — сказала представитель полиции Амбрия Вашингтон.

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Она не исключила, что число пострадавших может увеличиться, так как расследование продолжается.

Напомним, на юго-западе Германии в Гейдельберге автомобиль врезался в толпу на центральной площади города, трое людей получили травмы.

Издание отмечает, что по данным полиции, мужчина, находившийся за рулем автомобиля, был вооружен ножом. Он пытался скрыться с места происшествия, но полицейские открыли огонь. Мужчину ранили и доставили в больницу, его мотивы выясняются.