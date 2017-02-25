Во Франции назвали победителей кинопремии "Сезар" - лучшим фильмом признана картина "Она" (фото)

В Париже объявили победителей французской кинопремии «Сезар», лучшим фильмом признана кинокартина «Она» режиссера Пола Верховена. Об этом сообщается на сайте премии, передает РБК.

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Актриса Изабель Юппер, которая сыграла главную роль в кинокартине, признали лучшей актрисой.

В номинации «Лучший зарубежный фильм» победу одержал фильм «Я, Дэниэл Блейк» режиссера Кена Лоуча. За эту киноленту британский режиссер получил «Золотую пальмовую ветвь» на 69-м Каннском фестивале в мае прошлого года.

Актер Гаспар Ульель, который снялся в картине Ксавье Долана, выиграл в номинации «Лучшая мужская роль», а награду за «Лучшую мужскую роль второго плана» получил Джеймс Тьерре, сыгравший в фильме «Шоколад».

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Обладателем «Почетного Сезара» стал американский актер и режиссер Джордж Клуни. ​

Кинопремия «Сезар» ежегодно вручается во Франции с 1976 года. Члены жюри Французской академией кинематографических искусств и техники определяют победителей путем тайного голосования.