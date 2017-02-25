США впервые направят в Европу истребители F-35

Об этом рассказал журналистам глава Боевого командования ВВС США генерал Герберт Карлайл, сообщает ТАСС.

По его словам, такие же истребители собираются в перспективе направить также в Азиатско-Тихоокеанский регион и на Ближний Восток.

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"Я бы ожидал их развертывания весной-летом. Европа, разумеется, является тем местом, куда мы хотели бы направить эти самолеты. Поэтому я вижу, что это произойдет", - сказал Карлайл.

"Кроме того, у нас есть планы направить их в Тихоокеанский регион. И у нас есть планы направить их на Ближний Восток в не столь отдаленном будущем", - заявил Карлайл. При этом он уточнил, что такое развертывание на Ближнем Востоке состоится не в текущем году, а позднее.

В США F-35 выпускается в трех разных модификациях: для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты. Модель для морпехов способна производить вертикальный взлет и посадку. Вместе с США в проекте ее создания F-35 принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, предполагается приобретение самолета еще Израилем и Японией.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Boeing представил проект истребителя шестого поколения.