Для самостоятельного посещения Египта с 15 мая необходимо будет заранее получать визы - СМИ

Как передает египетское государственное агентство Ahram со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Египта, любое лицо, желающее посетить Египет, должно будет получить египетскую визу перед вылетом из собственной страны, и выдача виз больше не будет предлагаться в аэропорту в момент прибытия в Египет.

”Индивидуальные туристы должны получать визы для туристических целей в египетских дипломатических миссиях предварительно перед прибытием в Египет”, - говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что ”организованные группы туристов будут единственным исключением”, на которых новые правила могут не распространяться.

Соответствующее решение должно вступить в силу с 15 мая 2015 года.

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Также, как отмечает египетское издание, подобное решение уже принималось в сентябре 2011 года, но затем было приостановлено правительством Египта из-за того, что это вызвало общественный резонанс и обвинения, что такое решение принесет негативные последствия египетской туристической индустрии.

Египетские чиновники утверждают, что новая система будет позволять подавать заявки на получение виз в режиме он-лайн. Египетские власти заявляют, что они открыты для других предложений.