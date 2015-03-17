Для самостоятельного посещения Египта с 15 мая необходимо будет заранее получать визы - СМИ
Для самостоятельного посещения Египта, любым иностранным гражданам с 15 мая необходимо будет получать визы заранее в египетских дипломатических учреждениях перед отлетом в эту страну.
Как передает египетское государственное агентство Ahram со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Египта, любое лицо, желающее посетить Египет, должно будет получить египетскую визу перед вылетом из собственной страны, и выдача виз больше не будет предлагаться в аэропорту в момент прибытия в Египет.
”Индивидуальные туристы должны получать визы для туристических целей в египетских дипломатических миссиях предварительно перед прибытием в Египет”, - говорится в сообщении.
Вместе с тем отмечается, что ”организованные группы туристов будут единственным исключением”, на которых новые правила могут не распространяться.
Соответствующее решение должно вступить в силу с 15 мая 2015 года.
Читайте такжеБолгария упростила оформление виз некоторым категориям граждан Украины
Также, как отмечает египетское издание, подобное решение уже принималось в сентябре 2011 года, но затем было приостановлено правительством Египта из-за того, что это вызвало общественный резонанс и обвинения, что такое решение принесет негативные последствия египетской туристической индустрии.
Египетские чиновники утверждают, что новая система будет позволять подавать заявки на получение виз в режиме он-лайн. Египетские власти заявляют, что они открыты для других предложений.