Шесть стран-должников лишились права голоса на Генассамблее ООН (видео)

Шесть стран временно лишены права голосования на Генеральной Ассамблее ООН из-за неуплаты членских взносов. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеГенсек ООН предложил создать новое управление по борьбе с терроризмом

Среди должников - Венесуэла, Ливия, Кабо-Верде, Судан, Папуа Новая Гвинея и Вануату. Их долги достигают миллионов долларов. Право голоса странам вернут только тогда, когда они хотя бы частично вернут свои долги.

Суммы ежегодных взносов рассчитываются для каждой страны индивидуально.

Как известно, ранее Генсек ООН призвал реформировать Совет безопасности.