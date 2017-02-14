Генсек ООН призвал реформировать Совбез

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к реформе Совета Безопасности организации и международных финансовых учреждений. Об этом он заявил, выступая на Всемирном саммите по вопросам управления в Дубае (ОАЭ), сообщает Центр новостей ООН.

Гутерриш пояснил, что реформа необходима, потому что Совбез потерял доверие.

"Если посмотреть, например, на ООН, то сегодня налицо явное недоверие к Совету безопасности, ясное понимание того, что Совет безопасности больше не соответствует логике сегодняшнего мира, которая отличается от мира, который существовал после Второй мировой войны, когда был создан этот Совет", - сказал Гутерриш.

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Реформа назрела, поскольку нужен рывок в дипломатии, направленный на достижение мира.

"Мы были свидетелями трудностей при преодолении глобального финансового кризиса. Необходимы глубокие реформы глобальных институтов. Реформы, связанные с деятельностью Совета безопасности, а также финансовых институтов... Но реформы требуют и все аспекты нашей работы", - заявил генсек

Ранее члены Совбеза ООН в ходе экстренного заседания единогласно осудили недавнее ракетное испытание Пхеньяна. В ходе экстренного заседания, созванного по инициативе США, Японии и Южной Кореи, участники встречи КНДР пригрозили "дальнейшими серьезными мерами".