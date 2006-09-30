Обнаружен упавший в джунглях Боинг-737
18:21, 30 сентября 2006Мир
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Вероятно, было столкновение с другим самолетом
Поисковые самолеты обнаружили обломки упавшего в Амазонии лайнера Боинг-737 бразильской авиакомпании GOL, сообщает Рейтер со ссылкой на бразильскую телекомпанию "Глобо" (Globo).
Пассажирский лайнер, на борту которого находились 155 человек - пассажиров и членов экипажа, упал в джунглях реки Амазонка.
По поступающим сообщениям, Боинг-737 столкнулся, предположительно, с другим небольшим самолетом.
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