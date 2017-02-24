Кандидата в канцлеры Германии Шульца обвиняют в финансовых нарушениях на посту президента ЕП

Об этом председатель комитета Европарламента по контролю за бюджетом Инге Гресле заявила в интервью газете Ruhr Nachrichten, опубликованном сегодня, передает Deutsche Welle.

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Она обвинила Шульца в "фаворитизме чистейшей воды".

Сейчас Европейское ведомство по борьбе с мошенничеством проверяет, являются ли сообщения о сомнительных повышениях в должности и выплатах премий во время председательства Шульца в Европарламенте достаточным основанием для официального расследования. Среди прочего, речь идет о пресс-атташе Шульца и менеджере его нынешней предвыборной кампании Маркусе Энгельсе.

"Шульц в первый день своей работы в качестве председателя Европарламента подписал распоряжение о том, что местом работы Энгельса значился Брюссель, хотя тот жил и работал в Берлине", - отметила Гресле.

Она также сообщила, что Энгельса в 2012 году был отправлен в длительную служебную командировку в Берлин, где он жил в то время. Но, поскольку местом его работы считался Брюссель, он получал разные надбавки и деньги за командировку.

Комитет отправил большой опросник в управление делами Европарламента, которое должно предоставить ответы до 3 марта. При этом в управлении пока не видят никаких нарушений закона бывшим председателем парламента ЕС. Сам Шульц до сих пор не прокомментировал эти обвинения.

Как сообщал УНИАН, Шульц занимал пост председателя Европарламента с 2012 года и покинул его в связи с предстоящими выборами в бундестаг, назначенных на 29 сентября 2017 года.

29 января правление СДПГ единодушно выдвинуло Шульца кандидатом в федеральные канцлеры. Официально его избрание в качестве соперника Ангелы Меркель должно состояться на партийном съезде в середине марта.