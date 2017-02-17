Предстоящие выборы в Германии: социал-демократы укрепляют позиции, правопопулисты теряют поддержку – опрос

Так, согласно результатам опроса "Политический барометр" от ZDF и Tagesspiegel, по сравнению с предыдущим опросом СДПГ укрепила свои позиции на шесть процентных пунктов и получили бы 30% голосов, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.

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Авторы опроса отмечают, что это самый большой рост между двумя опросами "Политический барометр", который когда-либо был достигнут одной партией.

В то же время союз ХДС и ХСС, поддерживающий кандидатуру канцлера Меркель, наоборот потерял два процентных пункта и на ближайших выборах получил бы 34% голосов избирателей.

При этом правые популисты "Альтернатива для Германии" (АфД) потеряли один процентный пункт – до 10%.

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В то же время "Зеленые" набрали один процентный пункт - до 9%, позиции "Свободных демократов" (СвДП) остались без изменений - на уровне 6%. "Левые" потеряли сразу три процентных пункта и получили бы только 7%.

При этом разрыв между основными кандидатами в канцлеры Германии – Ангелой Меркель (ХДС/ХСС) и Мартином Шульцем (СДПГ) составляет 11 процентных пунктов в пользу последнего. Так, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, Меркель получила бы 38% голосов избирателей, тогда как Шульц - 49%. В конце января Меркель набирала почти 44% против 40% у Шульца.