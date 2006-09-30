Отряд боевых кораблей ВМФ России вышел в Черное море для решения задач в рамках Международной операции "Черноморская гармония", сообщает Служба информации и общественных связей Военно-морского флота.

Операция "Черноморская гармония" проводится Турцией с 1 марта 2004 года в акватории Черного моря для предотвращения угрозы терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

"29 сентября из Новороссийска вышел в море отряд боевых кораблей ВМФ России в составе гвардейского ракетного крейсера "Москва", больших десантных кораблей "Азов" и "Цезарь Кунников", - говорится в прес-релизе ВМФ, поступившем в РИА Новости. - Корабли под флагом командира соединения надводных кораблей Черноморского флота России начали развертывание для решения задач в рамках Международной операции но предотвращению угрозы терроризма и распространения оружия массового уничтожения на Черном море "Черноморская гармония".

Как отмечается в сообщении, корабли приступят к патрулированию и решению задач, поставленных в рамках плана проведения операции "Черноморская гармония" в центральной и восточной частях Черного моря.

"Отряд кораблей будет демонстрировать военно-морское присутствие России в районах морского судоходства в Черноморском бассейне. Также российские корабли будут нести постоянное наблюдение и осуществлять обмен информацией с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти России и отрабатывать организацию обмена информацией с ВМС Турции о передвижении судов, в том числе подозрительных", - говорится в сообщении.

В случае необходимости специальные группы, находящиеся на борту российских боевых кораблей, готовы вести досмотр таких судов в соответствии с нормами международного морского права и национальным законодательством, с согласия их капитанов.

РИА "Новости"