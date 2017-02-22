Поездки семьи Трампа за месяц обходятся дороже путешествий семьи Обамы за год - Independent
18:29, 22 февраля 2017Мир
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Поездки семьи президента США Дональда Трампа за один месяц обходятся налогоплательщикам в такую же сумму, в которую обходились путешествия семьи его предшественника Барака Обамы за год.
Инаугурация Трампа / REUTERS
Об этом сообщает Independent.
Три визита президента в Мар-а-Лаго во Флориде с момента его инаугурации в сочетании с командировками сыновей обойдутся стране в $11,3 млн. Расходы на путешествия семьи Обамы за один год составляли $ 12,1 млн.
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Трамп неоднократно критиковал Обаму за трату средств налогоплательщиков для своих поездок во время его пребывания в должности.
Напомним, Трамп отказался обнародовать свою налоговую декларацию.
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