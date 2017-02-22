Поездки семьи Трампа за месяц обходятся дороже путешествий семьи Обамы за год - Independent

Об этом сообщает Independent.

Три визита президента в Мар-а-Лаго во Флориде с момента его инаугурации в сочетании с командировками сыновей обойдутся стране в $11,3 млн. Расходы на путешествия семьи Обамы за один год составляли $ 12,1 млн.

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Трамп неоднократно критиковал Обаму за трату средств налогоплательщиков для своих поездок во время его пребывания в должности.