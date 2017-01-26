Звезду "Трансформеров" арестовали в ходе акции против Трампа, которая должна продлиться четыре года

Как передает Русская служба Би-би-си, причиной ареста стало столкновение 30-летнего актера с человеком, который снимал его на видео. Актеру не понравилась ироничная реплика парня, и он толкнул его. Пострадавший от медицинской помощи отказался. Лабафа сотрудники полиции увели в наручниках.

Читайте такжеВ США радиостанция отказалась пускать в эфир песни Мадонны из-за ее критики в адрес Трампа

Актер в первые дни президенства Дональда Трампа запустил видеотрансляцию со своей акции возле Музея движущегося изображения в Нью-Йорке.

Перформанс под лозунгом "Он не разделит нас" (#HeWillNotDivideUs ), по задумке авторов, должен продолжаться и транслироваться 24 часа в сутки следующие четыре года.

Прямой эфир с мероприятия был включен утром 20 января, когда началась инаугурация Трампа, одновременно был запущен сайт, призывающий публику прийти и принять участие в арт-проекте.

Шайа Лабаф регулярно появлялся перед камерой и время от времени набрасывался на зрителей уличного шоу, которые высказывали поддержку Дональду Трампу.

Технически проект Лабафа и других художников - не только о противостоянии Трампу, объяснял актер журналистам. "Мы здесь против разделения. Все приглашены. Я просто говорю, будьте добры друг к другу", - заявил он.

Лабаф известен по фильмам "Трансформеры", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", "Самый пьяный округ в мире" и другие.

Как сообщал УНИАН, против Трама выступили многие знаменитости. В частности, певица Мадонна в ходе "женского марша" заявила: "Добро не победило на этих выборах, но в итоге оно победит".