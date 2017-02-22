Для установления причины смерти Чуркина судмедэкспертам нужно несколько недель – АР
Медицинские эксперты, которые проводили вскрытие трупа постоянного представителя России в Организации Объединенных Наций Виталия Чуркина заявили, что требуется больше исследований для определения того, как и почему ему стало плохо в своем кабинете, что привело к смерти.
Как сообщает Associated Press, медицинские эксперты пришли к выводу, что необходимо дальнейшее изучение причин смерти Чуркина, которое, обычно, включает в себя токсикологический анализ и другие скрининги. Они могут занять несколько недель.
Медицинский эксперт несет ответственность за расследование случаев смерти, вызванной преступным насилием, несчастным случаем, самоубийством, случаев внезапной гибели, когда человек казался здоровым или умер в какой-нибудь необычной или подозрительной манере.
Случай Чуркина был передан в офис судмедэкспертизы в больнице Нью-Йорка.
Москва пока не назвала дату похорон Чуркина.
Как сообщал УНИАН, Чуркин умер 20 февраля 2017 года, 21 февраля ему исполнилось бы 65 лет.
21 февраля постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко, открывая заседание, предложил членам Совбеза почтить минутой молчания смерть Виталия Чуркина.
После минуты молчания представитель российской делегации сказал, что российские дипломаты "благодарны за теплые слова и выражения соболезнования в связи с невосполнимой утратой, которую понесла Россия".