Грузия протестует против маневров российского ВМФ на Черном море

Министерство иностранных дел Грузии выразило протест в связи с предстоящим проведением Россией учений на Черном море. В заявлении, распространенном грузинским внешнеполитическим ведомством, в частности, указывается, что проведение маневров пройдет в "особой экономической зоне Грузии, в непосредственной близости к территориальному морю".

МИД Грузии поясняет, что "проведение учений ограничивает функционирование грузинских морских портов (Батуми, Поти, Супса), что наносит существенный ущерб торгово-экономическим интересам Грузии и прямо противоречит ее праву прибрежного государства осуществлять суверенные права и юрисдикцию в собственной особой экономической зоне".

МИД Грузии выражает крайнюю озабоченность в связи с данным фактом и заявляет, что "указанное действие противоречит грузинскому законодательству, установленной международной практике и общепризнанным принципам и нормам международного права". "Возможные негативные последствия этого мероприятия будут возложены на Российскую Федерацию", - подчеркивается в документе.

МИД Грузии призвал российскую сторону воздержаться от любой демонстрации морских, воздушных или сухопутных сил, которая может быть направлена против интересов грузинского государства.

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