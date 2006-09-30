95% израильских войск уже покинули Ливан

Израиль полностью выведет войска из Ливана в воскресенье, 1 октября.

Как передает РИА «Новости», об этом командующий временными силами ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) генерал Ален ПИЛЛИГРИНИ сообщил главе ливанского правительства Фуаду ас-СИНЬОРУ.

Военные действия в Ливане завершились 14 августа, однако Израиль сохранил свое военное присутствие в этой стране. Оно сокращалось по мере ввода в южные районы Ливана подразделений ливанской армии и увеличения численности войск ЮНИФИЛ.

К настоящему времени 95% израильских войск уже покинуло Ливан. Однако они по-прежнему удерживают 10 позиций, расположенных близ ливано-израильской границы.