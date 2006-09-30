США объявили о перехвате российских бомбардировщиков

Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (NORAD) сообщило о перехвате российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые участвовали в учениях у побережья Аляски и Канады 28 сентября.

Как говорится в пресс-релизе на официальном сайте NORAD, американские и канадские военные смогли "обнаружить, перехватить и идентифицировать некоторое количество" российских самолетов.

В воздух были подняты шесть американских и канадских истребителей. В пресс-релизе сообщается, что американские F-15 перехватили Ту-95 у западного побережья Аляски. Канадские истребители CF-18, поднятые по тревоге, не участвовали в перехвате.

NORAD подчеркивает, что российские бомбардировщики не нарушали воздушных границ США и Канады. Истребители были подняты, поскольку Ту-95 оказались в зоне контроля системы противовоздушной обороны.

Источник в штабе дальней авиации ВВС России сообщил агентству РИА Новости, что Ту-95 выполняли полет не в рамках учений, а в рамках итоговой проверки дальней авиации. "Об этой проверке были заранее оповещены все СМИ с указаниями маршрутов полетов самолетов дальней авиации, количеством самолетов и задач, которые ставились экипажам", - отметил источник.

Лента.ру