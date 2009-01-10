Обама назначил директора ЦРУ и главу национальной разведки США (фото)
00:57, 10 января 2009Мир
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Оба не имели отношения к разведке
Избранный президент США Барак Обама в пятницу назначил директора ЦРУ и главу национальной разведки, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.
|Леон Панетта (слева), Барак Обама и Деннис Блэр. Фото Reuters
Директором ЦРУ, как и ожидалось, станет Леон Панетта - бывший руководитель администрации президента Билла Клинтона, а пост главы национальной разведки займет адмирал в отставке Деннис Блэр.
И Панетта, и Блэр, отмечают аналитики, ранее не были непосредственно причастны к работе разведслужб. Выбор именно их кандидатур, считают аналитики, можно расценивать, как намерение Обамы отойти от проводимой Джорджем Бушем политики.
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