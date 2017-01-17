Российская агрессия угрожает международному порядку – постпред США в ООН

Пауэр заявила об этом 17 января в расположенном в Вашингтоне «Атлантическом совете» во время последнего важного выступления на должности, передает Радио Свобода.

Саманта Пауэр вспомнила нелегальную аннексию Россией украинского Крыма, агрессию Кремля на востоке Украины, поддержку сирийского режима в гражданской войны в этой стране и попытки влиять на выборы в западных демократиях путем кибератак.

Читайте такжеПостпред США в ООН назвала варварством действия России в Сирии

«Действия России не защищают новый международный порядок, они угрожают потому, что существует», – отметила Пауэр.

Срок пребывания Саманты Пауэр на должности заканчивается. Избранный президент США Дональд Трамп назначил губернатора Южной Каролины Никки Хейли послом США в Организации Объединенных Наций.