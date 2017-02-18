Сенатор Маккейн раскритиковал Трампа: "Он противоречит сам себе"

Так считает председатель сенатского комитета по вопросам вооруженных сил Джон Маккейн, как сообщает Reuters.

"Президент сначала делает одни заявления, а потом в других случаях противоречит сам себе. Так что мы научились воспринимать то, что сделано президентом, противоречит сказанному им", - заявил Маккейн.

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Также он выразил уверенность в том, что отставка Майкла Флинна с должности помощника главы государства по нацбезопасности смутила администрацию Трампа.

"Я считаю, что дело Флинна очевидно показывает, что во многих отношениях администрация (Трампа - ред) смущена. И ей придется основательно поработать", - резюмировал Маккейн.