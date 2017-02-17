В Кремле прокомментировали заявление советника Путина о "Штайнмайере-соучастнике нацистского путча в Киеве"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Никоим образом президент (Владимир Путин) не разделяет (это мнение). Вы знаете, что президент поздравил своего коллегу, прислал ему поздравительную телеграмму, довольно теплую. И в данном случае, бесспорно, такое сообщение в Twitter является ничем иным, как выражением личной точки зрения, довольно противоречивого», - сказал Песков.

16 февраля Глазьев написал в Twitter: «Парламент Германии избрал президентом соучастника нацистского путча в Киеве и способствовал легитимизации этого неофашистского режима».