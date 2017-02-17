В Кремле заявили, что Сурков не выступал против аннексии Крыма

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента УНИАН.

«Конечно, мне неизвестно, чтобы кто-то выступал против», - сказал Песков.

На просьбу УНИАН прокомментировать заявления бывших депутатов Госдумы РФ Дениса Вороненкова и Марии Максаковой о том, что их принуждали голосовать за аннексию Крыма, он сказал: «Я не могу согласиться с такими утверждениями. Был свидетелем практически всех процессов, и все было не так, как рассказывают эти бывшие депутаты».

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Как сообщал УНИАН, супруги Вороненков и Максакова переехали в Украину несколько месяцев назад.

Вороненков в интервью одному из украинских СМИ заявил, что решение об аннексии Крыма принимал один человек. На вопрос, выступал ли против аннексии полуострова в марте 2014 года Сурков, экс-депутат Госдумы ответил, что тот был «категорически против».

В свою очередь Максакова заверила, что никогда не поддерживала аннексию Крыма. "Самое интересное было со мной, как уж меня тащили, чтобы хоть где-нибудь хоть что-нибудь произнесла слово это (Крымнаш). Я за все эти три года даже слово не произнесла... Упаси Бог, я этого не говорила. Не говорила и не говорю", - заявила Максакова. Она рассказала, что специально улетела, чтобы не присутствовать на заседании Госдумы, когда подписывался договор об аннексии Крыма.

При этом Вороненков признал, что присутствовал на том собрании 18 марта 2014 года. "Да, все пошли, и я, человек дисциплинированный", - признался он.

Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение Вороненкову и объявил его в федеральный розыск.