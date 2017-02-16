США могут отправить регулярные войска в Сирию - СМИ
06:14, 16 февраля 2017Мир
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Министерство обороны США рассматривает возможность отправки регулярных наземных боевых подразделений в Сирию для борьбы с боевиками террористической группировки "Исламское государство".
Решение об отправке войск будет принимать президент США Дональд Трамп / tvcnews.tv
Об этом сообщает CNN.
"Может быть, вы увидите, как регулярные войска США высадятся на некоторое время в Сирии", — заявил представитель Пентагона.
Решение об отправке войск будет принимать лично президент США Дональд Трамп.
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Также отмечается, что если предложение все-таки будет принято, то оно существенно повлияет на характер военных операций США в Сирии.
Как сообщал УНИАН, недавно президент Сирии Башар Асад заявил, что "будет приветствовать" войска США в его стране как часть "настоящих" усилий по борьбе с террористами, что также содержит в себе "сближение между русскими и американцами."
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