США могут отправить регулярные войска в Сирию - СМИ

Об этом сообщает CNN.

"Может быть, вы увидите, как регулярные войска США высадятся на некоторое время в Сирии", — заявил представитель Пентагона.

Решение об отправке войск будет принимать лично президент США Дональд Трамп.

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Также отмечается, что если предложение все-таки будет принято, то оно существенно повлияет на характер военных операций США в Сирии.

Как сообщал УНИАН, недавно президент Сирии Башар Асад заявил, что "будет приветствовать" войска США в его стране как часть "настоящих" усилий по борьбе с террористами, что также содержит в себе "сближение между русскими и американцами."