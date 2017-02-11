Асад заявил о готовности встретить войска США в Сирии и "сблизить" их с русскими
Президент Сирии Башар Асад будет "приветствовать" войска США в его стране как часть "настоящих" усилий по борьбе с террористами, что также включает в себя "сближения между россиянами и американцами."
"Если американцы - искренние, они, конечно, приветствуются, как и любая другая страна, которая хочет победить и бороться с террористами", - сказал Асад в интервью Yahoo News, передает ТСН.
Эти слова прозвучали после заявления президента США Дональда Трампа ввести американские войска в Сирию для борьбы с исламистами.
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В то же время авторитарный лидер добавил, что должен уважаться "суверенитет Сирии", как это показала РФ.
Отвечая на вопрос о том, видит ли он сотрудничество между Соединенными Штатами и Россией для атаки ИГИЛ, Асад ответил, что "необходимо" и призвал к "сближению между россиянами и американцами".