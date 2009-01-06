Газовый конфликт срикошетил по Польше

Правительство Польши может установить ограничение на потребление газа промышленными предприятиями из-за сокращения поставок российского газа через украинскую территорию. Об этом сказал польский вице-министр Адам ШЕЙНФЕЛЬД во вторник, 6 января.

Как сообщает TVN24, по его словам, приоритетом правительства является обеспечение поставок газа гражданам.

А.ШЕЙНФЕЛЬД отметил, что правительство следит за развитием украинско-российского газового конфликта, и может принять решение о сокращении поставок газа промышленности уже во вторник.

Он также назвал ограничение поставок газа промышленности «предупредительным» шагом. Вице-министр не уточнил, насколько могут быть сокращены поставки.

По его словам, это будет зависеть от того, насколько уменьшатся поставки российского газа в Польшу и как долго в стране удержатся низкие температуры. Он заметил, что от возможного сокращения поставок газа больше всего пострадают компании, которые используют газ как промышленный ресурс.

«В первую очередь, речь идет о химических предприятиях и металлургических заводах», - сказал вице-министр.

А.ШЕЙНФЕЛЬД также подчеркнул, что Польша не должна бояться ограничений от России, поскольку является ответственным и честным российским клиентом.

Ситуацию с сокращением поставок газа вице-министр назвал «рикошетом конфликта России с Украиной».

Как сообщал УНИАН, польский оператор магистральных газопроводов компания Gaz-System по состоянию на вечер понедельника, 5 января, не зафиксировала дальнейшего снижения поставок газа в Польшу через Украину, которые с вечера 2 января упали на 11%.

Польша продолжает компенсировать недопоставки газа из Украины, через которую получает 40% импортного газа, за счет увеличения поставок через Беларусь.

Поляки также неоднократно заявляли, что имеют достаточно газа в хранилищах, чтобы обеспечить потребности польской экономики на протяжении нескольких недель.

6 января российский «Газпром» неожиданно сократил поставки транзитного газа в страны Евросоюза до 92 млн. кубометров, хотя 5 января заявлял о намерении транспортировать более 220 млн. кубометров.

Украинский «Нафтогаз» заявил, что тем сам россияне поставили под угрозу поставки газа в 9 стран ЕС.