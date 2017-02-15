В США причиной отставки Флинна назвали "подрыв доверия"

03:34, 15 февраля 2017
Мир
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Представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп принял отставку Майкла Флинна с должности советника по национальной безопасности из-за "прогрессирующего и разрушительного уровення доверия".

Майкл Флинн / REUTERS

"Президент был очень обеспокоен тем, что генерал Флинн ввел в заблуждение вице-президента и других", - сказал он, как сообщает NPR.

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Спайсер отметил, что отставка советника президента США не была "юридическим проблемой, а была проблемой доверия".

Как сообщал УНИАН, ранее Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн, которого заподозрили в контактах с Кремлем, ушел с должности.

Флинн объяснял, что не намеренно не рассказал о своем разговоре с российским послом Сергеем Кисляком.

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Теги: #США#отставка#Флинн