Трамп заявил о намерении "очень решительно" заняться Северной Кореей

Об этом сообщает Reuters.

«Очевидно, что Северная Корея — большая-большая проблема, и мы очень решительно займемся ею», — сказал Трамп в ходе совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

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При этом американский лидер не раскрыл, как именно он будет реагировать на действия Северной Кореи.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 февраля 2017 года КНДР осуществила запуск в направлении Японского моря баллистической ракеты Pukguksong-2, которая способна нести ядерную боеголовку.

Испытанием руководил лично лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Власти Японии назвали подобные действия провокацией. Также запуск ракеты осудили в США.

Позже США, Япония и Южная Корея инициировали проведение экстренного заседания Совбеза ООН после запуска КНДР баллистической ракеты.

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