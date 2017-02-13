Трамп заявил о намерении "очень решительно" заняться Северной Кореей
Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень решительно» займется Северной Кореей, после того как она провела испытания баллистической ракеты нового типа.
Об этом сообщает Reuters.
«Очевидно, что Северная Корея — большая-большая проблема, и мы очень решительно займемся ею», — сказал Трамп в ходе совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
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При этом американский лидер не раскрыл, как именно он будет реагировать на действия Северной Кореи.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 февраля 2017 года КНДР осуществила запуск в направлении Японского моря баллистической ракеты Pukguksong-2, которая способна нести ядерную боеголовку.
Испытанием руководил лично лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Власти Японии назвали подобные действия провокацией. Также запуск ракеты осудили в США.
Позже США, Япония и Южная Корея инициировали проведение экстренного заседания Совбеза ООН после запуска КНДР баллистической ракеты.
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