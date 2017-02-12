Эсминец ВМС США покинул воды Черного моря

«Эсминец класса «Арли Берк» Porter покинул Черное море 11 февраля 2017 года после проведения операции по обеспечению безопасности в море, совместных мероприятий с союзниками и партнерами, участия в международных учениях Sea Shield 2017», — сообщается на сайте Шестого флота ВМС США.

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Как сообщал УНИАН, 3 февраля эсминец американских Военно-морских сил Porter вошел в акваторию Черного моря.