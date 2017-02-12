Эсминец ВМС США покинул воды Черного моря

03:50, 12 февраля 2017
Мир
1883

Эсминец американских ВМС Porter покинул Черное море.

Американский эсминец покинул Черное море / c6f.navy.mil

«Эсминец класса «Арли Берк» Porter покинул Черное море 11 февраля 2017 года после проведения операции по обеспечению безопасности в море, совместных мероприятий с союзниками и партнерами, участия в международных учениях Sea Shield 2017», — сообщается на сайте Шестого флота ВМС США.

Читайте такжеВеликобритания впервые после холодной войны отправит эсминец в Черное море

Как сообщал УНИАН, 3 февраля эсминец американских Военно-морских сил Porter вошел в акваторию Черного моря.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#эсминец#Черное море