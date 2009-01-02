Беларусь девальвировала национальную валюту

Национальный банк Беларуси провел девальвацию национальной валюты.

Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Национального банка 1 января, передает Lenta.ru.

В сообщении указывается, что девальвация белорусского рубля по отношению к доллару составит почти 20 процентов. Таким образом, со 2-го января доллар США будет стоить 2650 белорусских рублей. Ранее курс доллара составлял 2200 рублей. Евро со 2 января будет стоить 3703 белорусских рубля вместо 3077 рублей, установленных ранее. Курс российского рубля составит 90,16 белорусских рублей.

Вместе с этим, сообщает Нацбанк Беларуси, было принято решение о повышении ставки рефинансирования до 14 процентов, которое вступит в силу с 8-го января.

Новый механизм курсообразования, отмечается в заявлении Нацбанка, позволит "повысить устойчивость экономики к воздействию внешних факторов", а также "более эффективно управлять курсом национальной валюты по отношению к иностранным валютам".