В Китае всех иностранцев обязали сдавать отпечатки пальцев при въезде в страну
14:01, 09 февраля 2017Мир
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Власти Китая начинают собирать отпечатки пальцев у всех иностранцев, въезжающих на территорию страны.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщили в министерстве общественной безопасности КНР, передает Русская служба ВВС.
Новая система сначала будет опробована в международном аэропорту города Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун). Там она начнет работать с 10 февраля.
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До конца этого года ее введут во всех пунктах пересечения границы.
Отпечатки должны будут сдавать все иностранные граждане в возрасте от 14 до 70 лет, за исключением иностранных дипломатов.
Власти Китая сослались на опыт других стран, в которых сдача отпечатков пальцев стала широко распространенной практикой.
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