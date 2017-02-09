В Китае всех иностранцев обязали сдавать отпечатки пальцев при въезде в страну

14:01, 09 февраля 2017
Мир
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Власти Китая начинают собирать отпечатки пальцев у всех иностранцев, въезжающих на территорию страны.

Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщили в министерстве общественной безопасности КНР, передает Русская служба ВВС.

Новая система сначала будет опробована в международном аэропорту города Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун). Там она начнет работать с 10 февраля.

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До конца этого года ее введут во всех пунктах пересечения границы.

Отпечатки должны будут сдавать все иностранные граждане в возрасте от 14 до 70 лет, за исключением иностранных дипломатов.

Власти Китая сослались на опыт других стран, в которых сдача отпечатков пальцев стала широко распространенной практикой.

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Теги: #Китай#отпечатки#иностранцы