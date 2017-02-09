"Меркель режет головы вслед за Трампом": Charlie Hebdo разместил обложку с канцлером и окровавленным Шульцом

Обложку издание также опубликовало на своей странице в Facebook.

В одной руке она держит окровавленный нож, а в другой – голову своего оппонента.

Отмечается, что в углу размещена мини-обложка журнала Der Spiegel, на которой ранее был изображен президент США Дональд Трамп в такой же позе: с головой статуи Свободы в руке и ножом.