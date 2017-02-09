"Меркель режет головы вслед за Трампом": Charlie Hebdo разместил обложку с канцлером и окровавленным Шульцом

11:11, 09 февраля 2017
Мир
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Немецкая версия сатирического журнала Charlie Hebdo вышла с изображением на обложке канцлера Германии Ангелы Меркель, которая держит отрубленную голову второго кандидата на предстоящих выборах в Бундестаг Мартина Шульца. 

REUTERS

Обложку издание также опубликовало на своей странице в Facebook.

В одной руке она держит окровавленный нож, а в другой – голову своего оппонента.

Отмечается, что в углу размещена мини-обложка журнала Der Spiegel, на которой ранее был изображен президент США Дональд Трамп в такой же позе: с головой статуи Свободы в руке и ножом.

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Теги: #Трамп#Шульц#Меркель