"Меркель режет головы вслед за Трампом": Charlie Hebdo разместил обложку с канцлером и окровавленным Шульцом
11:11, 09 февраля 2017Мир
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Немецкая версия сатирического журнала Charlie Hebdo вышла с изображением на обложке канцлера Германии Ангелы Меркель, которая держит отрубленную голову второго кандидата на предстоящих выборах в Бундестаг Мартина Шульца.
Меркель и Шульц / REUTERS
Обложку издание также опубликовало на своей странице в Facebook.
В одной руке она держит окровавленный нож, а в другой – голову своего оппонента.
Отмечается, что в углу размещена мини-обложка журнала Der Spiegel, на которой ранее был изображен президент США Дональд Трамп в такой же позе: с головой статуи Свободы в руке и ножом.
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