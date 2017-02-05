Der Spiegel вышел с обложкой, на которой Трамп изображен с отрезанной головой Статуи Свободы
Немецкий еженедельник Der Spiegel вышел в субботу с обложкой, на которой изображен президент США Дональда Трампа с окровавленным ножом и головой Статуи Свободы.
Об этом пишет Reuters.
На обложке еженедельника Der Spiegel мультипликационная фигура Трампа держит в одной руке окровавленный нож, а в другой – голову Статуи Свободы, а рядом с изображением подпись - "Америка прежде всего".
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Сообщается, что кубинец Эдель Родригес, художник, оформивший обложку, приехал в Соединенные Штаты еще в 1980 году как политический беженец.
"Это обезглавливание демократии, обезглавливание священного символа", - прокомментировал он.
Сообщается, что обложка вызвала оживленные дискуссии в Twitter, а также в немецких и международных СМИ.
Как сообщал УНИАН, федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие указа президента США Дональда Трампа о прекращении приема беженцев и выдачи виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами.