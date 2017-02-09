Белый дом прояснил позицию относительно санкций против России

Об этом заявил официальный представитель Белого дома, пресс-секретарь президента США Шон Спайсер, передает newsru.com со ссылкой на Reuters.

Его заявление прозвучало на фоне шага американских сенаторов, которые внесли на рассмотрение законопроект, препятствующий любым решениям Дональда Трампа об отмене санкций против РФ.

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"Я полагаю, что постоянный представитель США в ООН Хейли четко высказала в ООН нашу позицию. До тех пор, пока Россия не уйдет из Крыма, эти санкции рассматриваться не будут", - подчеркнул Спайсер.

Ранее УНИАН сообщал, что в Конгрессе США в среду, 8 февраля, намерены представить законопроект по ужесточению процедуры снятия санкций с РФ администрацией президента. Документ предусматривает необходимость Белому дому подробно разъяснить причины снятия антироссийских санкций, если он примет такое решение. После этого в течение 120 дней Конгресс может проголосовать против подобных мер.

Напомним, посол США при ООН Никки Хейли во время заседания Совета безопасности ООН призвала Россию вернуть Украине контроль над Крымом. Также она заявила: "Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине".