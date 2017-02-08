В Конгрессе США намерены ограничить право администрации Трампа снимать санкции с России
08:43, 08 февраля 2017Мир
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В Конгрессе США в среду, 8 февраля, намерены представить законопроект по ужесточению процедуры снятия санкций с РФ администрацией президента.
Трамп / REUTERS
Как сообщает CNN, законопроект представит группа из 6 сенаторов обеих партий.
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Законопроект, в частности, предусматривает необходимость Белому дому подробно разъяснить причины снятия антироссийских санкций, если он примет такое решение. После этого в течение 120 дней Конгресс может проголосовать против подобных мер.
Инициаторами законопроекта выступили сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Бен Кардин. Их также поддержали сенаторы Джон Маккейн, Марко Рубио, Клэр Маккэскилл и Шеррод Браун.
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