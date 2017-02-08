В Конгрессе США намерены ограничить право администрации Трампа снимать санкции с России

Как сообщает CNN, законопроект представит группа из 6 сенаторов обеих партий.

Читайте такжеТрамп становится на сторону Путина в своих заявлениях о российском вторжении в Украину - NYT

Законопроект, в частности, предусматривает необходимость Белому дому подробно разъяснить причины снятия антироссийских санкций, если он примет такое решение. После этого в течение 120 дней Конгресс может проголосовать против подобных мер.

Инициаторами законопроекта выступили сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Бен Кардин. Их также поддержали сенаторы Джон Маккейн, Марко Рубио, Клэр Маккэскилл и Шеррод Браун.