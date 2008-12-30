В Греции уборщицы забросали полицейских камнями

В Греции уборщицы провели демонстрацию, во время которой получили травмы четверо полицейских.

В ходе акции протеста в афинской гавани Пирей около 300 уборщиц забросали стражей порядка камнями и палками, сообщает NEWSru.

Уборщицы выражали свой протест в связи с ранением их коллеги, иммигрантки из Болгарии. Женщина в результате нападения неизвестных на прошлой неделе получила тяжелые ожоги серной кислотой. Ее состояние оценивается как тяжелое.

В столкновениях пострадали полицейские, охранявшие здание компании, в которой работала болгарская иммигрантка.