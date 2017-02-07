Трамп сравнил состояние ВМС США с флотом времен Первой Мировой войны
Президент США Дональд Трамп заявил, что американский флот находится в настоящее время в той же точке, в которой он находился во время Первой Мировой войны и пообещал исправить это положение.
Об этом Трамп заявил во время выступления на базе американских ВВС Макдил в штате Флорида, передает РБК.
Отчет о встрече опубликован на сайте Белого дома.
«Наш флот находится в такой же низкой точке, как и во время Первой Мировой мировой войны. Это было очень давно. Этого больше не повторится, ребята», — пообещал Трамп. При этом он не уточнил, по каким критериям была произведена эта оценка.
Читайте такжеТрамп заявил о решительной поддержке НАТО
Президент напомнил о своей прежней оценке состояния флота, когда он охарактеризовал его как «истощенное» и пообещал, что в будущем все военнослужащие будут иметь все необходимое оборудование, инструменты, ресурсы и расходные материалы для выполнения поставленных перед ними задач.
В то же время Трамп пообещал, что не будет тратить деньги налогоплательщиков впустую и привел в пример последние решения по судьбе самолета пятого поколения F-35.
«Я уже сэкономил более $700 млн, когда участвовал в переговорах по F-35. Вы знаете об этом. И я хочу поблагодарить Lockheed Martin и Boeing, я хочу поблагодарить все компании, которые действительно пошли навстречу», — добавил президент.