Четверть населения Израиля - под угрозой ракетных обстрелов

Четверть населения Израиля находится под угрозой ракетных обстрелов.

Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявила пресс-секретарь Армии обороны Израиля Авиталь Лейбович. «Вчера мы атаковали пять отрядов, которые пытались направить ракеты на Израиль, а у палестинцев тысячи таких ракет, мы не можем этого допустить, наша основная цель - минимизировать число ракет, направленных на Израиль», - сказала она. По словам Лейбович, «большинство жертв в Газе - это военные, немного мирных жителей». В гибели мирных жителей, по ее мнению, нужно винить ХАМАС, потому что группировка предпочла размещать военные базы в центре мирных районов.