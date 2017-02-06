В МИД Великобритании заверили, что и впредь будут настаивать на сохранении санкций против РФ

Об этом заявил глава МИД Британии Борис Джонсон перед началом встречи в Брюсселе, как сообщает "Европейская правда".

"Мы будем говорить об Украине, о последних вспышках насилия, которыми все очень обеспокоены...Британия будет настаивать, что нет оснований для ослабления санкций и есть все условия для продолжения давления на Россию", - сказал Джонсон.

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Как сообщал УНИАН, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС подтвердит политику непризнания аннексии Крыма Россией и поддержку полного выполнения Минских соглашений.