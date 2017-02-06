В МИД Великобритании заверили, что и впредь будут настаивать на сохранении санкций против РФ
13:36, 06 февраля 2017Мир
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Великобритания будет настаивать на сегодняшней встрече министров иностранных дел стран Евросоюза на необходимости сохранения санкций против России.
Джонсон убежден, что есть все условия для продолжения давления на Россию / get-visa.ua
Об этом заявил глава МИД Британии Борис Джонсон перед началом встречи в Брюсселе, как сообщает "Европейская правда".
"Мы будем говорить об Украине, о последних вспышках насилия, которыми все очень обеспокоены...Британия будет настаивать, что нет оснований для ослабления санкций и есть все условия для продолжения давления на Россию", - сказал Джонсон.
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Как сообщал УНИАН, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС подтвердит политику непризнания аннексии Крыма Россией и поддержку полного выполнения Минских соглашений.
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